В субботу в Челябинской области местами дожди, в воскресенье – без осадков

В предстоящие выходные, первого и второго октября, в Челябинской области ожидается холодная погода, в субботу местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. На отдельных участках дорог гололедица. В воскресенье чуть потеплеет, без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 3-8 градусов, в воскресенье воздух прогреется до плюс 8-13 градусов.

В ночь на воскресенье – от минус двух до плюс трех градусов, в ночь на понедельник – до плюс пяти градусов.

Ветер восточный с переходом на южный и юго-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 755 миллиметров ртутного столба, в субботу оно понизится до 752 миллиметров ртутного столба в воскресенье – до 750 миллиметров ртутного столба, но останется выше нормы на восемь единиц. Геомагнитное поле возможно слабо возмущенное.

По народному календарю первого октября – Арина Шиповница.

В этот день на Руси было принято собирать и сушить шиповник. Считалось, что полезны только те ягоды, которые собраны после дня Арины (Ирины). На Арину наблюдали за журавлями. Если они начинали улетать в теплые края, то на Покров (14 октября) ждали первых серьезных морозов. Если журавлей в этот день видно не было, то считалось, что до Артемьева дня второго ноября) ни одному морозу не бывать. Птицам, улетающим на юг, вслед кричали: «Колесом дорога!», - чтобы они по весне вернулись домой. Всего в народном календаре три праздника, посвященных Арине. Наши предки так и говорили: «Три Арины в году живут». Первую Арину, 29 апреля, называли «урви берега»; вторую, 18 мая, - «рассадница»; а третью - «шиповница» и «журавлиный лет». По этому дню судили о погоде первого апреля. Также наблюдали: если бурьяны высоки — зимой будет много снега.

Именины в этот день: Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Иларион, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Софья.

По народному календарю второго октября – Трофим и Зосима.

На Руси в этот день отмечали праздник пчельников — Пчелиную девятину. В течение девяти дней с Зосимы нужно было приготовить ульи к зиме. Также в это время было принято обязательно есть по утрам мед, запивая его теплой водой.

Наблюдали приметы: если ветер в этот день дует с юга — на следующий год можно ждать хороший урожай озимого хлеба.

Именины в этот день: Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Зосима, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.