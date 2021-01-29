В Челябинской области родители отправили ребенка в школу в два часа ночи

В субботу в Челябинской области обещают снег, в воскресенье – без осадков

В предстоящие выходные, 30 и 31 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в субботу местами пройдет небольшой снег, в воскресенье – преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – минус 13-18 градусов, при прояснении - до минус 23 градусов, на крайнем западе теплее – минус 6-11 градусов. В ночь на воскресенье – минус 8-13 градусов, в горах и низинах – до минус 18 градусов, в ночь на понедельник – минус 6-11 градусов, в низинах – до минус 16 градусов.

В дневные часы в субботу синоптики обещают минус 2-7 градусов, в низинах – до минус 12 градусов. В воскресенье – минус 3-8 градусов. На крайнем западе региона в выходные воздух будет прогреваться до плюс одного градуса

В субботу ожидается ветер юго-восточный, южный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. В воскресенье – до одного метра в секунду

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба, а затем повысится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

По народному календарю 30 января Антон-перезимник, Антонина-половина.

День Антона-перезимника называли еще днем Антонины-половины. И то, и другое означало, что половина зимы позади («Пришла Антонина - зиме половина»), а впереди уже светит весна. Правда, теплой погоде в этот день верить не советовали. «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет - все морозом стянет»; «Хитер Антон со всех сторон», - говорили по этому поводу в народе. Кроме того, подмечали: если небо заволакивается тучами - к метели.

Именины в этот день: Антон, Антонина, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Савелий.

По народному календарю 31 января – Афанасьев день, Афанасий-ломонос.

Ломоносом Афанасия прозвали на Руси за то, что в его день наступали сильнейшие морозы. «Мороз за нос ленивых хватает, а перед проворными шапку снимает», - говорили люди, замечая, что в холодную погоду стоит побольше двигаться. С Афанасьевым днем было связано и немало примет. Если день выдается вьюжным - ранней весны ждать не стоит; об обратном говорила ясная погода в полдень. Если вороны летают и кружат стаями — это к еще большему морозу. Холода предвещал и громко гудящий самовар. Кстати, стужу воспринимали без негатива: считалось, что промерзшая зимой земля летом даст больше урожая.

Именины в этот день: Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, Иларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай, Сергей.