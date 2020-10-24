В субботу в Челябинской области – снег и ветер, в воскресенье – тепло и без осадков

В предстоящие выходные, 24 и 25 октября, в Челябинской области ожидается сырая и ветреная погода. В субботу - мокрый снег, переходящий в дождь, в отдельных районах гололедные явления, налипание мокрого снега на провода. В воскресенье – преимущественно без осадков, утром местами туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – минус 3-8 градусов, при прояснении – до минус 13 градусов. Ночь на воскресенье будет теплее – до плюс пяти градусов.

В дневные часы в субботу синоптики обещают плюс 1-6 градусов, на юге – до плюс девяти градусов. В воскресенье днем – плюс 6-11 градусов.

Ветер в субботу южный 6-11 метров в секунду, днем порывы до 17 метров в секунду, в воскресенье - западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, за выходные оно понизится до 731 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

В субботу, 24 октября, по народному календарю Филиппова канитель.

На Руси на Филиппа обычно начиналась канитель — так наши предки называли распутицу и грязь на дорогах. Когда нужно было выезжать из дома, крестьяне говорили: «Некогда канителиться». Но тут же добавляли: «Сам Филипп к печи прилип, так дороги развезло». Несмотря на распутицу, делами нужно было заниматься — например, везти на мельницу зерно, чтобы намолоть муки или крупы.

Важное значение для этого дня имели снег и лед. По снегу судили о будущих прибылях: если он лег на сырую землю, но не растаял, весной можно было надеяться на хороший доход. Кроме того, утренний снегопад на Филиппа предвещал студеную зиму. Если реки к этому времени замерзали, то нужно было обязательно походить по льду — это сулило улучшение в денежных делах. А вот если на Филиппа еще продолжался листопад — нужно было готовиться к тяжелому году.

Именины в этот день: Александр, Анатолий, Антон, Виктория, Зинаида, Иларион, Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей, Феофан, Филарет, Филипп.

В воскресенье, 25 октября – Андрон Звездочет.

Святого Андрона (Андроника) на Руси считали мудрым звездочетом. «Андрон может шестом небо достать, совком звезды почерпнуть», — говорили наши предки. В день памяти святого было принято до полуночи наблюдать за звездным небом. По звездам судили и о погоде, и о будущем урожае. Так, если небо было звездным, на следующий год должен был уродиться горох. Яркие звезды предвещали мороза, тусклые — оттепель, а мигающие — перемену погоды. Если же видели падающую звезду — ждали ветров и сухого года.

Именины в этот день: Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Тарас, Федот.