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Южный циклон принесет в Челябинскую область снегопады и метели

В воскресенье в Челябинской области ожидаются снегопады

В воскресенье, 10 января, в Челябинской области ожидаются снегопады, усиление ветра, понижение атмосферного давления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – минус 19-21 градус, по области – минус 14-19 градусов, при прояснении - до минус 24 градусов, в крайних западных и крайних южных теплее – минус 9-14 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 13-15 градусов. По области – минус 11-16 градусов, в южных и крайних западных районах – минус 4-9 градусов.

Ветер северо-западный с переходом на восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 16 минут, заход - в 16 часов 47 минут. Долгота светового дня - 7 часов 31 минута. Луна убывающая.

По народному календарю – Домочадцев день, или Рождественский мясоед.

Считалось, что если в этот день на скирдах ляжет иней, то лето будет дождливым.

Именины в этот день: Александр, Аркадий, Ефим, Игнатий, Леонид, Никанор, Никодим, Николай, Петр.