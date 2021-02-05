В воскресенье в Челябинскую область вернутся морозы

В предстоящие выходные, шестого и седьмого февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, отложение мокрого снега и гололеда на проводах, на дорогах гололедица. В воскресенье температура воздуха существенно понизится.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу от плюс трех до минус двух градусов, при прояснении – до минус шести градусов. В ночь на воскресенье – минус 15-20 градусов, в ночь на понедельник – минус 22-27 градусов.

В дневные часы в субботу синоптики обещают от минус одного до плюс четырех градусов. В воскресенье похолодает до минус 11-16 градусов, в понедельник мороз будет усиливаться.

В субботу ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы ночью до 13 метров в секунду, днём до 17 метров в секунду. В воскресенье прогнозируют западный ветер 7-12 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в субботу оно понизится до 717 миллиметров ртутного столба, в воскресенье повысится до 725 миллиметров ртутного столба, но останется существенно ниже нормативных значений. Геомагнитное поле очень спокойное.

По народному календарю шестого февраля Аксиньин день, Ксения-полузимница.

Как замечали старики, в северных губерниях на Аксиньин день приходилась середина зимы, отсюда и прозвище святой. Также к этому времени должна была быть съедена ровно половина запасов хлеба. В народе говорили: «Полузимница пополам, да не ровно делит зиму — к весне мужику тяжелее». Считалось, что погода этого дня соответствовала погоде всей весны.

Именины в этот день: Герасим, Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей.

По народному календарю седьмого февраля – Григорьев день, Григорий-весноуказатель.

На Григория ждали поворота к весне. Так и говорили: «Аксинья Григория торопит, чтобы весну не упустил, солнышко на крыши посадил». Этот день - один из самых интересных с точки зрения прогнозов погоды. Считалось, что в Григорьев день можно заглянуть не только на месяц или даже на сезон вперед, но и гораздо дальше. Говорили, что каков будет день до полудня - такова будет и первая половина следующей зимы. Соответственно, часть дня с обеда до вечера предсказывала погоду на вторую половину. Также замечали, что если на Григория выпадет снег, то зима в следующем году не скоро настанет.

Именины в этот день: Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс, Филипп.