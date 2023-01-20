В выходные в Челябинской области днем местами будут плюсовые температуры

В предстоящие выходные, 21 и 22 января, в Челябинской области ожидаются ночные морозы на фоне повышенного атмосферного давления, слабый ветер и преимущественно без осадков, местами изморозь, ночью и утром в субботу туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске – минус 18-20 градусов, по области – минус 15-20 градусов, в южных района – до минус 20-25 градусов, в низинах - до минус 25-30 градусов. В ночь на воскресенье будет теплее – минус 7-12 градусов, в горах и низинах – до минус 17 градусов.

В дневные часы в выходные синоптики обещают от минус одного до плюс одного градуса, по области – от минус трех до плюс двух градусов, на юге – до минус восьми градусов, в субботу в низинах будет еще холоднее – минус 12-17 градусов.

Ветер западный, юго-западный 2-8 метров в секунду, в северной половине местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление на 20 единиц выше нормы – 762 миллиметра ртутного столба, в субботу оно существенно не изменится, в воскресенье понизится до 760 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

По народному календарю 21 января – Емелин день, Емельян зимний.

Емельян, как и Иван-бражник, носит прозвище Перезимник, что означает поворот зимы к весне и обещает скорую смену погоды. В то же время Емельян - это и «накрути буран». Метель в этот день считалась обычным явлением, однако подмечали направление ветра. Если дует с юга — значит, лето будет богатым на грозы.

Именины в этот день: Василий, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Доминика, Евгений, Емельян, Иван, Илья, Михаил, Пафнутий, Юлиан.

По народному календарю 22 января – Филиппов день.

Крестьяне в этот день подмечали: если на Филиппа ясно - значит, летом будет хороший урожай. Если скот, выпущенный во двор, стремился обратно в стойло, это предвещало холод и снег.

Именины в этот день: Антонина, Захар, Павел, Петр, Филипп.