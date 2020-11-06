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В выходные в Челябинской области дождь со снегом

Погода
Сегодня, 17:21
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Автор: 
Любовь Юрина

В предстоящие выходные, 7 и 8 ноября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег и дождь, утром на дорогах гололедица. Температура воздуха будет постепенно понижаться.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу прогнозируют от минус одного до плюс четырех градусов, в ночь на воскресенье – от минус двух до плюс трех градусов, в ночь на понедельник – от минус трех до плюс двух градусов.

В дневные часы в выходные по области синоптики обещают от плюс одного до плюс четырех градусов, в Челябинске в субботу – плюс 4-6 градусов, в воскресенье – плюс 2-4 градуса.

Ветер южный, юго-западный и западный 5-10 метров в секунду, днём порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение выходных оно будет понижаться и к воскресенье достигнет 727 миллиметров ртутного столба, затем начнет расти и к понедельнику повысится до 732 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Седьмого ноября по народному календарю – Дедовские плачи. В этот ноябрьский день вся природа плачет - дождем или снегом. И люди стали плакать вместе с ней - устраивать ритуальные плачи, получившие название дедовских, вспоминать умерших родственников и друзей. Кроме того, полагалось в этот день оказать помощь сиротам и обездоленным.

На дедовские плачи особые приметы существовали для торговцев - им, например, запрещалось есть хлеб. Те же, кто торговал зерном, не должны были в этот день переезжать с места на место - иначе можно было спугнуть удачу.

Именины в этот день: Афанасий, Валерий, Матрона.

Восьмого ноября по народному календарю Дмитриев день. Если этот день был холодным и снежным, то и весну ждали такую же. «Коли Дмитриев день по снегу, то и Святая Пасха по снегу», - подмечали люди. Багряная заря в этот день предвещала сильный ветер, а запотевшие окна - наступление холодов.

Именины в этот день: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Марк, Феофил.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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