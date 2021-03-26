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Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей

Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей

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В выходные в Челябинской области местами снег и дождь

В предстоящие выходные, 27 и 28 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в ночь на субботу местами пройдет снег и мокрый снег, днем в субботу и воскресенье – в отдельных районах снег с дождем. дождя. В ночные и утренние часы возможны туманы, изморозь, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске – минус 7-9 градусов, по области – минус 5-10 градусов, в низинах – минус 12-17 градусов. В ночь на воскресенье в Челябинске – минус 5-7 градусов, по области – минус 3-8 градусов. Ночь на понедельник будет холоднее: в Челябинске – минус 9-11 градусов, по области – минус 8-13 градусов.

В субботу в дневные часы синоптики обещают в Челябинске – плюс 3-5 градусов, по области – до плюс шести градусов, в воскресенье – от минус двух до плюс трех градусов. В ночь на субботу ветер неустойчивый до пяти метров в секунду. В выходные ветер усилится - северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в ночь на субботу оно понизится до 733 миллиметров ртутного столба, днем повысится 737 миллиметров ртутного столба. В воскресенье оно продолжит расти и достигнет 742 миллиметров ртутного столба, в понедельник – 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

По народному календарю 27 марта – Венедиктов день, Скотник.

Об этом дне говорили: «На Скотника не ленись - скотинке поклонись». Наблюдали и за приметами. Мороз на Венедикта предвещал такую же погоду на неделю вперед. А вот гром в этот день сулил урожайное и плодородное лето.

Именины в этот день: Венедикт, Михаил, Ростислав.

В воскресенье, 28 марта, по народному календарю Александров день, Лесное ухоженье.

На Александра ждали прилета первых чаек — это предвещало вешнее тепло и скорое начало ледохода. А вот если птицы сразу начинали купаться — это сулило ненастную погоду.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей