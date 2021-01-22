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В выходные в Челябинской области мороз и солнце

В предстоящие выходные, 23 и 24 января, в Челябинской области ожидаются сильные морозы, на смену которым придет резкое потепление, а также повышение атмосферного давления. Ночью и в воскресенье днем пройдет снег, местами умеренный, в субботу днем – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске – минус 31-33 градуса, по области – минус 30-35 градусов, на юге и крайнем западе – минус 23-28 градусов. В ночь на воскресенье – минус 25-30 градусов, на крайнем западе -минус 17-22 градуса. В ночь на понедельник – минус 12-17 градусов, на крайнем западе – минус 4-9 градусов.

В дневные часы в субботу синоптики обещают минус 23-28 градусов, на крайнем западе – минус 13-18 градусов, в воскресенье – минус 12-17 градусов на крайнем западе – до минус двух градусов, в понедельник воздух прогреется до плюс двух градусов.

Ветер в субботу - северный с переходом на юго-восточный 2-7 12 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. В воскресенье обещают южный ветер 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в субботу оно повысится до 753 миллиметров ртутного столба, а потом чуть снизится. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 23 января - Григорий-летоуказатель.

В этот день можно было предсказать, каким будет лето - дождливым или засушливым. Говорили, что если на стога опустится иней, то летние месяцы будут сырыми. Ветер с юга предвещал многочисленные грозы. С предсказаниями погоды связаны и поговорки, относящиеся к этому дню: «Деревья в инее - небо будет синее»; «День долгим инеем рясен - летний срок будет ненастен, молодая рожь зацветет под самый дождь».

Именины в этот день: Анатолий, Антип, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр, Феофан.

По народному календарю 24 января – Федосеев день.

На Руси этот день часто бывал очень холодным, что послужило основанием для такого поверья. Говорили, что нечистой силе, которую во время Святок выгнали из домов, некуда деваться и нечем заняться - поэтому она колдует морозы. От этих морозов люди ждали беды: «Мороз худ, готовит хлуд»; «Мужик за порог, а мороз ему поперек».

С морозами были связаны и некоторые приметы. Считалось, что морозы в этот день - к затяжным холодам, а тепло, напротив, обещает раннюю весну. Об этом говорится и в поговорках: «Федосеевы морозы - яровой посеешь поздно»; «Федосеево тепло - на раннюю весну пошло». В то же время чрезмерно теплый день тоже не предвещал ничего хорошего: «Бойся январской весны - худая зима живуча»; «Теплые дни января добром не отзываются».

Именины в этот день: Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор, Феодосий.