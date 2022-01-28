В выходные в Челябинской области ночью сохранятся морозы, днем потеплеет

В предстоящие выходные, 29 и 30 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в субботу - преимущественно без осадков, в воскресенье – местами небольшой снег. Прогнозируются перепады температур.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – минус 19-24 градуса, при прояснении - до минус 28 градусов, на юге и крайнем западе теплее – минус 10-15 градусов. В ночь на воскресенье – минус 17-22 градуса, в низинах – до минус 28 градусов, в ночь на понедельник в северных районах будет минус 14-19 градусов, в южных - минус 6-11 градусов.

В дневные часы в субботу синоптики обещают минус 7-12 градусов, в низинах – до минус 16 градусов. В воскресенье – минус 4-9 градусов, в понедельник еще теплее – до минус пяти градусов.

В субботу ожидается северо-восточный, восточный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. В воскресенье ветер в ночные часы неустойчивый 1-6 метров в секунду, днём южный 3-8 метров в секунду

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение субботы оно понизится до 740 миллиметров ртутного столба, в воскресенье еще немного упадет, а к понедельнику поднимется до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 29 января Петр-полукорм.

В южных районах говорили: «На Петра вериги, трутся крыги». Крыги - это льдины, а поговорка означала начало ледохода. По другим приметам, если в этот день ветер дует с северной стороны - быть морозу. В то же время мороз в Петров день - предвестник летней жары.

Именины в этот день: Иван, Максим, Неонила, Петр.

По народному календарю 30 января Антон-перезимник, Антонина-половина.

День Антона-перезимника называли еще днем Антонины-половины. И то, и другое означало, что половина зимы позади («Пришла Антонина - зиме половина»), а впереди уже светит весна. Правда, теплой погоде в этот день верить не советовали. «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет - все морозом стянет»; «Хитер Антон со всех сторон», - говорили по этому поводу в народе. Кроме того, подмечали: если небо заволакивается тучами - к метели.

Именины в этот день: Антон, Антонина, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Савелий.