В выходные в Челябинской области похолодает

В предстоящие выходные, 17 и 18 апреля, в Челябинской области похолодает, в субботу осадков не ожидается, в воскресенье местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу и воскресенье – от минус трех до плюс трех градусов. Ночь на понедельник будет холоднее - минус 3-8 градусов.

В дневные часы в субботу синоптики обещают плюс 9-14 градусов, на иге региона- плюс 14-19 градусов. В воскресенье– плюс 6-11 градусов, в горных районах – до плюс одного градуса. В понедельник- плюс 2-7 градусов.

Ветер в субботу северо-восточный с переходом на юго-восточный 4-9 метров в секунду, ночью местами порывы до 13 метров в секунду, в воскресенье - северный, северо-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в ночь на субботу оно повысится до 748 миллиметров ртутного столба, днем понизится до 745 миллиметров ртутного столба, в воскресенье оно вновь будет расти и достигнет 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

По народному календарю 17 апреля – Иосиф Песнопевец, Ольховые смотрины.

Песнопевцем Иосифа прозвали в народе, потому что в его день начинал петь сверчок, и подавал голос журавль. Люди выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным птицам, которых считали борцами со злом и защитниками от нечисти. Кроме того, говорили, что только с их прилетом год окончательно поворачивается на лето: «Первая ласточка — еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль».

На Иосифа выходили также смотреть, как цветет ольха. Из нее часто делали срубы для колодца, поэтому проводили «ольховые смотрины» — искали подходящее дерево. Обращали внимание и на приметы: если на ольхе много «сережек» — уродится овес; если ольха распустит лист раньше березы — лето будет мокрое.

Именины в этот день: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.

В воскресенье, 18 апреля, по народному календарю Федул Ветреник.

В этот день начинают дуть теплые весенние ветры. О ненастной погоде говорят: «Пришел Федул - губы надул». Считалось, что с первым весенним ветром прилетают сверчки и расселяются по огородам. Также появляются бабочки-крапивницы, божьи коровки.

Именины в этот день: Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен, Феодул.