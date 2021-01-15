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В выходные в Челябинской области – потепление, снег, «скачки» давления

В предстоящие выходные, 16 и 17 января, в Челябинской области ожидается потепление, падение атмосферного давление и усиление ветра. В отдельных районах пройдет небольшой снег, в горах до умеренного, местами гололедные явления, метели.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу и воскресенье прогнозируется от минус 9 до минус 15 градусов. В дневные часы в субботу – минус 2-7 градусов, в воскресенье холоднее – минус 6-11 градусов.

В ночь на понедельник в регион вновь вернутся морозы – ожидается минус 18-23 градуса, в горах – до минус 28 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 3-8 метров в секунду, местами до 13 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами до 16-18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно понизится и составит 730 миллиметров ртутного столба. К понедельнику давление повысится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

По народному календарю 16 января Гордеев день.

По поверью, связанному с названием праздника, в Гордеев день нельзя хвастаться ни добром, ни здоровьем, ни детьми - иначе говоря, нельзя гордиться. В противном случае объект хвастовства можно потерять. По этому поводу говорили: «Сатана гордился - да с неба свалился». Считалось также, что только в этот день знахарь или знахарка могли вылечить припадочного больного, или «порченого» человека. Согласно народным приметам, погода в этот день показывала, каким будет март. Кроме того, большие белые облака в небе предвещали вьюгу.

Именины в этот день: Василий, Гордей, Ирина.

По народному календарю 17 января – Зосима-пчельник.

Гадали в этот день на погоду. Чистое небо с полной луной предвещало сильное половодье. А если при безоблачном небе еще и морозно — значит, холода будут стоять еще долго.

Именины в этот день: Александр, Аристарх, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Карп, Климент, Марк, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Семен, Степан, Тимофей, Трофим, Фаддей, Филипп.