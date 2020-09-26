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В выходные в Челябинской области тепло и без осадков

Погода
Сегодня, 00:44
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Автор: 
Любовь Юрина

В предстоящие выходные, 26 и 27 сентября, в Челябинской области ожидается малооблачная погода, без осадков. В большинстве районов в ночные часы вероятны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске – до плюс двух градусов, на почве – до минус двух градусов. По области в ночные часы – до минус пяти градусов, в восточных районах – до плюс трех градусов.

В дневные часы в субботу синоптики обещают в Челябинске – плюс 15-18 градусов, по области - плюс 14-19 градусов.

Ветер слабый, неустойчивый до пяти метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле, возможно, неустойчивое.

В субботу, 26 сентября, по народному календарю Корнилье.

На Руси день святого Корнилия стали называть Корнильем, поскольку в этот день убирали с гряд корнеплоды: репу, свеклу, редьку, морковь. «В Корнилов день — последнюю репу с огорода вон», — говорили крестьяне. Считалось, что с этого времени «корень в земле не растет, а зябнет». Заморозки, которые уже случались нередко, могли погубить урожай.

Корнилье считалось также последним теплым днем осени. Если шел последний теплый дождь, это называли хорошей приметой. «Дождь к земле припадает — землю целить начинает», — говорили крестьяне.

Именины в этот день: Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан.

В воскресенье, 27 сентября, – Воздвиженье.

Важных дел на Воздвиженье начинать было нельзя, иначе все могло пойти прахом. Запрещалось также ходить в лес, где в это время медведь себе берлогу устраивает, а леший осматривает свое царство. Готовились к зиме и змеи, которые прятались под трухлявые пни и лежали там без движения. Говорили, что если змея на Воздвиженье кого-нибудь ужалит, то не сможет уползти и спрятаться от мороза. В это время уже случались заморозки, но они еще не были страшны. «Воздвиженские зазимки не беда, что-то скажет Покров-батюшка», — подмечали в народе.

Именины в этот день: Иван.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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