В выходные в Челябинской области тепло и дождливо

В предстоящие выходные, 25 и 26 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в отдельных районах пройдут дожди, в субботу местами сильные, возможны грозы, град. В Челябинске осадки прогнозируются лишь в воскресенье.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в дневные часы синоптики обещают в Челябинске – плюс 22-25 градусов, по области - плюс 20-26 градусов. Ночью – плюс 8-13 градусов.

Ветер северный, северо-восточный 3-9 метров в секунду, при грозах порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение выходных оно будет расти и достигнет 740 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 25 июля, по народному календарю день Прокла Плакальщика. Примечали, с этого дня наступают большие росы, которые загнаивают сено. Говорили, на Прокла - поле от росы промок. На святого Прокла - великие росы. Старушки собирали эти росы для врачевания, считая их целебными. Прокловы росы, по их заверениям, лучшее средство от призора, от сглазу.

Именины у Марии, Арсения и Михаила, у Гавриила.

В воскресенье, 26 июля, - День Архангела Гавриила. На Руси в этот день говорили: «Архангел Гавриил на хлебное поле ступил. Золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает». Продолжалась жатва. «Время дорогое, никому покоя»; «Пот ключом бьет, а жнец свое берет»; «Пока колос в поле, трудись подоле», — говорили наши предки.

На архангела Гавриила обращали внимание на приметы. Сухая погода в этот день обещала хорошую и сухую осень. Если же начинались сильные дожди - нужно было опасаться гибели урожая. Поэтому крестьяне обращались к небу: «Не иди дождик, где косят, а иди, где просят. Не иди, где жнут, а иди, где ждут».

Именины в этот день: Антон, Гавриил, Степан, Юлиан.