В выходные в Челябинской области тепло и лишь местами дожди

В предстоящие выходные, 12 и 13 сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в субботу местами пройдут кратковременные дожди, в воскресенье – без существенных осадков.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), в южных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по метеорологической шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в дневные часы синоптики обещают плюс 14-20 градусов, в горных районах – плюс 23 градуса.

В ночь на субботу – плюс 6-11 градусов, в ночь на воскресенье - плюс 4-9 градусов, на понедельник – плюс 3-8 градусов.

Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в ночь на субботу оно понизится до 737 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 742 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье – до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

В субботу, 12 сентября, по народному календарю Александр Сытник.

Сытником день Александра на Руси прозвали за то, что в его день было принято накрывать богатые столы, собирать гостей, устраивать пиры. Крестьяне на Сытника совершали особый обряд на будущий урожай. Для этого завивали ячменные стебли в одну косу с льняными и овсяными.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Ангелина, Аполлинарий, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Савва, Семен, Степан, Федор.

В воскресенье, 13 сентября, – Куприянов день, Журавлиное вече.

На Руси говорили, что на Куприяна (Киприана) журавли собираются на болоте и держат совет: как лететь на юг, когда отправляться, какой путь выбрать. Отсюда и второе название праздника - Журавлиное вече. В этот день было принято начинать сбор клюквы, которую называли журавлиной ягодой, или журавлинкой. До этого срока на болота ходить было нельзя. «Ягоду-клюкву не тронь, покуда не полыхнет она, не отгонит тьму в зыбучую топь», - говорили мудрые люди.

Именины в этот день: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Куприян, Мирон, Михаил.