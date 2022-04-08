В выходные в Челябинской области ясно и тепло

В предстоящие выходные, девятого и десятого апреля, в Челябинской области ожидается теплая и ясная погода, преимущественно без осадков, ночью и утром местами вероятны туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу по области – от плюс двух до минус трех градусов, в ночь на воскресенье и понедельник – от минус одного до плюс четырех градусов.

В дневные часы в субботу синоптики обещают плюс 11-16 градусов, в низинах прохладнее – до плюс семи градусов, в воскресенье – плюс 10-15 градусов.

Ветер в субботу - южной четверти 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду, в воскресенье - юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение субботы оно существенно не изменится, в воскресенье повысится до 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю девятого апреля - Матрена Настовица, Полурепица.

В русском народе Матрёне (Матроне) дали два прозвища. Одно из них - Настовица - было связано с тем, что весной после больших оттепелей поверхность снега покрывается твердым настом. Ещё настовицами называли чибисов, которые к Матрёниному дню возвращались домой из тёплых краев. В это время хозяйки в последний раз выходили отбеливать холсты, выкладывая их на снежный наст. Все женщины (а особенно ткачихи) просили благословения на труд у святой Матрёны. Не случайно она считалась покровительницей хозяек.

У Матрёны просили также урожая репы - одного из главных ингредиентов в крестьянской кухне. В некоторых местах этот день называли Полурепицей, так как было принято делить все запасы овощей на две части: лучшие репки откладывали для будущего разведения семян, а из оставшихся готовили еду.

Люди примечали: к Матрёне реки вздуваются и поднимаются. В эту пору говорили: «Щука лед хвостом разбивает»; «Вешний ледок, что чужой порог - ненадёжен»; «Чибис прилетел, воду на хвосте принес». По чибисам, кстати, делали выводы и о предстоящей погоде: если птица кричит с вечера - будет ясно; если летит низко - долго простоят сухие дни.

Именины в этот день: Александр, Ефрем, Иван, Макар, Матрона (Матрёна), Павел.

В народном календаре 10 апреля – Иларион - Выверни оглобли.

Свое прозвище святой получил на Руси благодаря погоде, которая к его дню становилась совсем теплой. Считалось, что даже если снег долежал до Илариона, то теперь он точно начнет таять — причем очень быстро. Значит, пора выворачивать оглобли из саней и убирать зимний транспорт на хранение. Также в этот день полагалось чистить пруды, которые уже освободились ото льда.

На Илариона, в день, когда появлялись первые весенние цветы, терял свою силу Степанов венок - его в старину плели 15 августа всей семьей. Венок приносили в избу и вешали в красном углу. Считалось, что он охраняет дом от хворей. Когда подступала болезнь, от венка отрывали травинки и окатывали кипятком - разносившийся при этом добрый дух цветущего луга помогал человеку одолеть недуги.

Именины в этот день: Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Савва, Степан.