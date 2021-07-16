В выходные в Челябинской области жара, дожди, грозы и град

В предстоящие выходные, 17 и 18 июля, в Челябинской области ожидается жаркая погода, пройдут кратковременные дожди, в субботу местами сильные, возможны грозы и град.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске – плюс 14-16 градусов, по области – плюс 13-18 градусов, в горах и низинах прохладнее – до плюс семи градусов. В ночь на воскресенье в областном центре – плюс 12-14 градусов, на остальной территории – плюс 11-16 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в субботу плюс 21-26 градусов, на юге региона воздух прогреется до плюс 30 градусов. В воскресенье – плюс 23-28 градусов.

Ветер в субботу - северо-западный, западный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 16 метров в секунду, в воскресенье – ветер западной четверти 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в выходные оно существенно не изменится. Геомагнитное поло спокойное.

По народному календарю 17 июля – Андрей Налива.

Наливой преподобного Андрея на Руси прозвали за то, что к его именинам на полях наливаются озимые культуры. «Озимы в наливах дошли», — замечали люди. Также почитали овес, о котором уважительно говорили: «Батюшка овес до половины урос». Зато гречиха только-только начинала всходить.

По погоде судили: «Каков Андрей Налива - таков и Калинник (11 августа)». Если же на Андрея появлялись на деревьях желтые листья, это предвещало раннюю осень.

Именины в этот день: Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Богдан, Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Ольга, Савва, Татьяна, Федор, Федот.

По народному календарю 18 июля – Афанасьев день, Месяцев праздник. На Афанасия наши предки отмечали Месяцев праздник. Вечером выходили на улицу и смотрели, как месяц «играет» в небе: перебегает с места на место, изменяет цвет, то прячется за облака, то вновь показывается. Считалось, что так месяц празднует свой день. Такая «игра» предвещала хороший урожай; если к тому же месяц светил ясно, был хорошо виден, это сулило сухую и теплую осень. Также говорили, что если этим вечером наблюдать за месяцем, то сил в человеке прибавится.

Существовали и другие приметы для этого дня. К примеру, скорый дождь предвещали облака, «желтые, как медь», а также испарения, поднимающиеся облаком над навозной ямой.

Именины в этот день: Анна, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Сергей, Степан.