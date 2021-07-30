В выходные в Челябинской области жара, дожди и грозы

Предстоящие выходные, 31 июля и первого августа, в Челябинской области ожидается жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, утром в субботу в отдельных районах туманы. В Челябинске – в субботу – преимущественно без осадков, в воскресенье возможны грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – плюс 12-17 градусов, при прояснении – до плюс семи градусов, в ночь на воскресенье – плюс 14-19 градусов.

В субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 27-32 градуса, в воскресенье – плюс 26-31 градус, на юге области – до плюс 34 градусов.

Ветер западной четверти 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, при грозах до 15-17 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в субботу оно вырастет до 737 миллиметров ртутного столба, в воскресенье чуть снизится, к понедельнику поднимется до 739 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 31 июля - Омельянов день.

На Руси в южных районах на Омельяна (Емилиана) заканчивалась жатва. С Омельянова дня начиналась жаркая пора у хозяек — они заготавливали варенья и соленья на зиму. Значительную часть заготовок составляли дары леса.

Именины в этот день: Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Мирон, Степан.

По народному календарю первого августа - Макринин день, Мокрины.

На Руси святую нередко называли, немного искажая имя, Мокриной, и не случайно: по тому, насколько «мокрый» этот день, судили о приближающейся осени. Так и говорили: «Макрина мокра — и осень мокра». В то же время осадки сулили хороший урожай на следующий год: «Коли на Макрину дождь, уродится рожь». Эта же примета обещала, что в лесу будет много орехов.

В это время заканчивались летние работы и начинались осенние. «Макрина снаряжает осень, а Анна — зиму», — подмечали в народе. Считалось, что заканчивалось лето и для насекомых, по крайней мере, оводы на Макрину должны были кусаться в последний раз. А если с осин начинал лететь пух, что тоже было приметой осени, можно было смело идти за подосиновиками.

Именины в этот день: Григорий, Дмитрий, Евгения, Митрофан, Роман, Степан, Тихон.