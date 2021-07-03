В выходные в Челябинской области жара, грозы, град, ливни, усиление ветра

В предстоящие выходные, третьего и четвертого июля, в Челябинской области ожидается жаркая погода. Третьего июля среднесуточные температуры воздуха прогнозируются выше климатической нормы на семь градусов и более, во второй половине дня - сильная жара.

В выходные пройдут кратковременные дожди, грозы, в субботу местами сильные и очень сильные дожди, град, местами крупный.

В юго-восточных и восточных районах местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории - местами высокая.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу и воскресенье – плюс 15-21 градус, в ночь на понедельник – плюс 13-18 градусов, в крайних западных районах – плюс восемь градусов.

В субботу в дневные часы синоптики обещают в Челябинске – плюс 31-33 градуса, по области – плюс 31-36 градусов, в горах – плюс 25-30 градусов. В воскресенье в Челябинске – плюс 27-29 градусов, по области – плюс 24-29 градусов, в южных районах – до плюс 34 градусов.

Ветер в субботу - восточный с переходом на западный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы 13-18 метров в секунду, локально 25 и более метров в секунду. В воскресенье - северо-западный, западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 733 миллиметра ртутного столба, в течение выходных оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Третьего июля по народному календарю Мефодий-перепелятник. На Мефодия отмечали праздник перепелятников - охотников. С этого дня «перепелиные» охотники наблюдают над озимым хлебом: если над ним носится паутина, летает мошкара, то там и будут собираться перепела. Каждый охотник старался для будущего счастья поймать хоть одну птичку, и особенно хотелось поймать белого перепела, который как бы предвещал успех в ловле.

Примечали, если на Мефодия идет дождь, то будет идти сорок дней.

По народному календарю четвертого июля - Ульянов день.

В Ульянов день было принято собирать цветы липы, которые как раз распускались к этому времени. В народе с этим деревом было связано множество поверий. К примеру, липе приписывали способность избавлять человека от сглаза.

Именины в этот день: Алексей, Анастасия, Василиса, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлианж.