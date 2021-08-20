В выходные в Челябинской области жарко и безветренно

В предстоящие выходные, 21 и 22 августа, в Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха на семь градусов и более выше климатической нормы. Во второй половине дня – сильная жара. Осадков не ожидается, ветер слабый.

В большинстве районов Челябинской области прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в южной половине местами сохраняется, в северной ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу, воскресенье и понедельник – плюс 14-19 градусов, в субботу в горах и низинах – до плюс девяти градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске – плюс 33-36 градусов, по области – плюс 32-37 градусов.

В ночь на субботу и днем в воскресенье ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду, в дневные часы в субботу – ветер юго-восточный, восточный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение выходных оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 21 августа - Мирон Ветрогон.

На Руси Мирона называли Ветрогоном, потому что в его праздник нередко случались сильные ветры. «Ветры-ветрогоны пыль погнали по белу свету, зарыдали по красну лету», - приговаривали наши предки. Кстати, по погоде на Мирона судили о том, каким будет будущий январь. Также делали прогнозы на осень: если дуют спокойные ветры-тиховики - осень будет солнечной, если случается буря - сентябрь ожидается ненастным.

Именины в этот день: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Федор.

По народному календарю 22 августа - Матфей Змеесос. С Матфея приближение осени становилось очевидным, воздух остывал, а в небе все чаще появлялись тучи. «Матфей ненастье подпускает, летний дождь осенним перебивает», -примечали люди. Именины в этот день Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей (Матфей), Петр, Самуил, Юлиан, Яков.