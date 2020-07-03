В выходные в Челябинской области жарко, возможны дожди и грозы

В предстоящие выходные, 4 и 5 июля, в Челябинской области ожидается жаркая и ветреная погода, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Утром возможны туманы.

Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале)

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в регионе прогнозируется плюс 8-13 градусов (лишь в низинах температура будет ниже – плюс 3-8 градусов), в ночь на воскресенье – плюс 10-15 градусов, в ночь на понедельник – плюс 12-17 градусов.

Днем в субботу и воскресенье синоптики обещают плюс 25-30 градусов, в северных районах в воскресенье будет немного прохладнее – плюс 20-25 градусов.

Ветер в субботу северный, северо-западный 3-8 метров в секунду, в субботу- юго-западный 5-10 метров в секунду, отдельные порывы будут достигать 14 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в субботу оно не изменится, в воскресенье начнет снижаться и к понедельнику достигнет 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

В субботу, 3 июля, по народному календарю Ульянов день. В Ульянов день было принято собирать цветы липы, которые как раз распускались к этому времени. В народе с этим деревом было связано множество поверий. К примеру, липе приписывали способность избавлять человека от сглаза.

Также говорили, что тот, кто срубит липу, непременно заблудится в лесу. А если липа возле дома вдруг засыхала - это предвещало плохие перемены в семье. Липу почитали неспроста — ее цветы имеют лечебные свойства, обладают потогонным, жаропонижающим, отхаркивающим, мочегонным и бактерицидным действием.

Именины в этот день: Алексей, Анастасия, Василиса, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан.

В воскресенье, 5 июля, по народному календарю Евсеев день. Примечали, если на Евсея шел дождь - будет хороший урожай хлеба. Об этом же свидетельствовал и месяц, мерцающий вечером на небе.

Именины в этот день: Василий, Гавриил, Галактион, Геннадий, Григорий, Ульяна, Федор.