В завершающие выходные лета в Челябинской области местами дожди, грозы, заморозки

В завершающие выходные лета, 28 и 29 августа, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в отдельных районах вероятны заморозки в воздухе и на поверхности почвы. В ночь на субботу в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами сильные, местами грозы. Днем в субботу дожди прогнозируются на юге региона. В воскресенье – преимущественно без осадков.

В отдельных районах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (IV-V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске – плюс 8-10 градусов, по области – плюс 7-12 градусов, при прояснении – до плюс двух градусов, в северных районах – до минус одного градуса. В ночь на воскресенье в Челябинске – плюс 5-7 градусов, по области – плюс 2-7 градусов, в горах и низинах – до минус двух градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске - плюс 16-19 градусов, по области – плюс 15-20 градусов.

Ветер в субботу - северо-восточный, восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15-17 метров в секунду, в воскресенье – северной четверти 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в субботу оно существенно не изменится, в воскресенье понизится до 741 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 28 августа -Успение.

Праздник иногда называли Дожинком, поскольку в это время заканчивали жать хлеб. Так как в жатве участвовали главным образом женщины, то в старину время отдыха после Успения называли молодым Бабьим летом, которое продолжалось до Ивана Постного

По народному календарю 29 августа - Спас Нерукотворный.

Третий Спас называли также Ореховым. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. Также про этот день говорили: «Третий Спас хлеба припас», - и пекли караваи из нового урожая зерна. Кроме того, было принято чистить источники и колодцы, пить подземную воду. В это время наблюдали за отлетом птиц, особенно ласточек и журавлей. Считалось, что ласточки улетают на юг в три этапа - в три Спаса. Если же на Спаса улетят журавли, то уже на Покров (14 октября) будет мороз.

Именины в этот день: Александр, Анна, Герасим, Степан, Яков.