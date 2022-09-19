19.09.2022
В четырех городах Челябинской области установились НМУ
19.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 20 сентября (18+)
19.09.2022
В Томино изменили жизнь к лучшему, благоустроив школьный двор
19.09.2022
Узники поневоле: в Челябинске срочно ищут новый дом лишившиеся хозяйки домашние кошки
19.09.2022
В школе Коркинского района открылось молодежное кафе
19.09.2022
Представитель ММК рассказала об инвестициях комбината в развитие Магнитки бизнес-сообществу страны
Во вторник в Челябинской области - летнее тепло
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022