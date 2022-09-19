Во вторник в Челябинской области - летнее тепло

Во вторник, 20 сентября, в Челябинской области ожидается по-летнему теплая погода, преимущественно без осадков.

В отдельных районах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (IV и V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 11-13 градусов, по области – плюс 8-13 градусов, в низинах – до плюс трех градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, по области – до плюс 23-28 градусов.

Ветер юго-западный, южный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 7 часов 11 минут, зайдет в 18 часов 11 минут. Долгота светового дня – 11 часов. Луна убывающая.

По народному календарю 20 сентября – Луков день.

В народе лук пользовался большим уважением как крайне полезное растение. Его использовали как лечебное и профилактическое средство при простудных заболеваниях, прикладывали его к нарывам и опухолям.

По луку судили и о погоде на приближающуюся зиму. Обилие шелухи на луковицах предвещало сильные морозы.

Именины в этот день: Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан.