Во вторник в Челябинской области местами дожди и грозы

Во вторник, 27 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в дневные часы в северной половине области местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, ночью – без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 9-11 градусов, по области – плюс 7-12 градусов, в низинах – до плюс двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса. По области – плюс 19-24 градуса, на юге – до плюс 27 градусов.

Ветер западной четверти 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду, в горах до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 53 минуты, заход - в 21 часов 7 минут. Долгота светового дня - 16 часов 14 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – День Акилы, Дозоры.

К этому времени «макушка лета» клонилась к спаду, погода становилась переменчивой. Часто на поля налетали ветры с вихрями и дожди с грозами — поэтому урожай нужно было сторожить, выходить дозором (отсюда второе название дня — Дозоры).

После обильных гроз и дождей начинали расти грибы, поэтому детей, не занятых в полевых работах, отправляли в лес. Взрослым же, как правило, было не до этого — хватало дел с уборкой урожая и сенокосом.

Именины в этот день: Акила, Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор.