Во вторник в Челябинской области небольшие дожди и ветрено

Во вторник, 27 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, на юге до сильных. В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – до плюс двух градусов, по области – до плюс пяти градусов, при прояснении – минус три градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 11-13 градусов, по области – плюс 8-13 градусов.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 735 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Солнце взошло в 5 часов 23 минуты, заход - в 20 часов 23 минуты. Долгота светового дня - 15 часов. Полнолуние.

По народному календарю – Мартын Лисогон. Лисогоном святого Мартина прозвали за то, что в народе верили: именно в его день лисицы покидают старые норы и роют новые. Считалось, что в первые дни после переселения лисы бывают слепы и глухи, и их можно ловить голыми руками.

Если день выдавался теплым и ярким, можно было надеяться на добрый урожай. На Мартына принято было работать от зари до зари, чтобы подготовить под посев как можно большую площадь.

Именины в этот день: Александр, Антон, Валентин, Иван, Лазарь, Мартын (Мартин), Фома.