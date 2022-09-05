Во вторник в Челябинской области – ночные заморозки и дожди

Во вторник, шестого сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью и утром в отдельных районах туманы. Местами прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), местами - чрезвычайная (V класс горимости).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 5-7 градусов, по области – плюс 3-8 градусов, местами заморозки до минус трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 13-15 градусов, по области – плюс 10-15 градусов.

Ветер северо-восточный, северный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 2 минуты, заход - в 19 часов 44 минуты. Долгота светового дня - 13 часов 42 минуты. Луна растущая.

По народному календарю шестого сентября – Евтихий Тихий.

На Руси на Евтихия наблюдали за погодой: день должен быть тихим, безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. В первую неделю сентября семена льна как раз дозревали, и важно было успеть собрать их. Если на Евтихия шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай на следующий год.

Именины в этот день: Арсений, Георгий, Кузьма, Максим, Петр.