Во вторник в Челябинской области пасмурно, ветрено, местами дожди

Во вторник, 18 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, ночные заморозки, порывистый ветер. В Челябинске – без существенных осадков.

В юго-восточных районах - высокая пожарная (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 1-3 градуса, по области – от минус двух до плюс трех градусов, при прояснении – до минус семи градусов.

Днем в Челябинске синоптики обещают плюс 9-11 градусов, по области – плюс 7-12 градусов.

Ветер западный, юго-западный ночью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 741 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 7 часов 24 минуты, зайдет в 17 часов 54 минуты. Долгота светового дня – 10 часов 30 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 18 октября Харитины – первые холстины.

На Руси к этому времени полевые и огородные работы в деревнях заканчивались, и крестьяне приступали к делам домашним. На Харитину женщины садились за ткацкие станки и начинали ткать холсты. Девушки же собирались на вечерки, где также занимались рукоделием — пряли, вышивали, вязали. А мужчины на Харитину приступали к изготовлению валенок.

Также наблюдали приметы. Если вороны и галки вились в воздухе, а облака шли против ветра, это предвещало снег, а безветренная погода сулила похолодание.

Именины в этот день: Алексей, Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким, Ермоген, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филарет, Филипп.