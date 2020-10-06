Во вторник в Челябинской области прохладно, местами дожди

Во вторник, 6 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут небольшие дожди. В южных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было около ноля градусов, ночью в южной половине области столбик термометра опускался до минус семи градусов. Влажность воздуха 71%. Безветренно.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 8-10 градусов, по области – плюс 8-15 градусов, в горах прохладнее – до плюс пяти градусов.

Ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 747 миллиметров ртутного столба Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 4 минуты, заход - в 18 часов 21 минута. Долгота светового дня - 11 часов 48 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Ираида Спорная.

С Ираиды начиналась настоящая холодная осень. Наши предки считали, что третье время года длится до самого Рождества.

Именины в этот день: Андрей, Антонина, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр, Раиса.