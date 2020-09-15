Во вторник в Челябинской области прохладно, ветрено, дождливо

Во вторник, 15 сентября, в Челябинской области ожидается прохладная и ветреная погода, по всей территории региона прогнозируются дожди, местами сильные.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости), в южных районах - местами чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной и метеорологической шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник температура воздуха в Челябинске – плюс 6-8 градусов, по области – плюс 3-8 градусов, на юге региона – до плюс 11 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 11-13 градусов, по области – плюс 9-14 градусов.

Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный ночью 4-9 метров в секунду, днём 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 725 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 24 минуты, заход - в 19 часов 15 минут. Долгота светового дня - 12 часов 51 минута. Луна убывающая.

По народному календарю – День Мамонтия.

В народе подмечали: к Мамонтию черемуха должна была полностью сбросить свой летний наряд.

Именины в этот день: Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп, Юлиан.