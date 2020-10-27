Во вторник в Челябинской области сильный снег и ветер

Во вторник, 27 октября, в Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, местами сильный и очень сильный, местами метели, сильное отложение мокрого снега и гололеда на проводах, установление временного снежного покрова, на дорогах сильная гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было минус два градуса, влажность воздуха 87%, ветер северо-западный 7-16 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 1-3 градуса. По области – от плюс одного до минус четырех градусов.

Ветер северо-западный, северный 9-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца в 7 часов 44 минуты, заход - в 17 часов 32 минуты. Долгота светового дня - 9 часов 47 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Параскева Грязнуха, Параскева Пятница.

На Руси Параскеве дали неласковое прозвище - Грязнуха. Этим святая должна быть обязана сырой погоде и слякоти, которые обычно сопровождали день ее памяти. «На Грязнуху не бывает сухо», — говорили в народе. По количеству грязи судили о том, когда наступит зима. Если распутица столь велика, что отпечаток лошадиного копыта тотчас заливается водой, значит, до зимы осталось четыре недели. Кроме того, большая грязь сулила обилие дождей весной.

Именины в этот день: Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр, Прасковья.