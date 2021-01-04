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Во вторник в Челябинской области сохранятся ночные морозы на фоне высокого давления

Во вторник, пятого января, в Челябинской области сохраняется погода спастического типа – ночные морозы на фоне высокого атмосферного давления. Местами пройдет небольшой снег, на западе - до умеренного.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске прогнозируется минус 19-21 градус, по области – минус 17-22 градуса, при прояснении – до минус 27 градусов, на крайнем западе будет теплее – до минус 10-15 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 14-16 градусов. По области – минус 12-17 градусов, на крайнем западе – минус 5-10 градусов.

Ветер южный с переходом на юго-восточный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление на 20 с лишним единиц превышает норму и составляет 762 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно немного понизится - до 759 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 20 минут, заход - в 16 часов 40 минут. Долгота светового дня - 7 часов 21 минута. Луна убывающая.

По народному календарю – Федулов день. Наши предки подметили, что погода Федулова дня предсказывает погоду ноября. «Пришел Федул — ветер подул», – говорили на Руси. Ветер считался хорошим предзнаменованием - он сулил богатый урожай.

Именины в этот день: Василий, Иван, Макар, Наум, Павел, Феодул.