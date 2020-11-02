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Во вторник в Челябинской области свежо, без осадков

Погода
Сегодня, 17:09
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Автор: 
Любовь Юрина

Во вторник, третьего ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске минус 3-5 градусов, по области – до минус восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 4-6 градусов, по области плюс 4-9 градусов, в северных районах региона холоднее – до плюс одного градуса.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов, заход - в 17 часов 15 минут. Долгота светового дня - 9 часов 14 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Иларионов день.

На Руси подмечали, что с Иларионова дня начинает заметать пороша. Хотя ночи были уже морозными и снежными, днем солнце еще прогревало землю, и было довольно грязно. По этому поводу наши предки говорили: «Первая пороша — не путь». Но большой беды в этом не видели, ведь «бездорожье хулить — по белу свету не ходить». На Илариона примечали: если снег ляжет на сырую землю и не растает — значит, весной рано зацветут подснежники. Если же снег выпадет на мерзлую почву — в следующем году можно ждать хорошего урожая хлеба.

Именины в этот день: Аза, Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Константин, Максимилиан, Николай, Павел, Пелагея, Сергей, Федор, Яков.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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