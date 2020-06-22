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Во вторник в Челябинской области тепло и без осадков

Погода
Сегодня, 17:42
Автор: 
Олеся Денисова

Во вторник, 23 июня, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В большинстве районов сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске плюс 5-7 градусов, по области – плюс 4-9 градусов, в низинах – около ноля.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 19-21 градус, по области – плюс 18-23 градуса.

Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле очень спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 11 минут, заход - в 21 час 41 минуту. Долгота светового дня - 17 часов 30 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Знамения Тимофея.

В народе святого Тимофея почитали, в частности, за то, что в его день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое — но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. В народе говорили: «Тимофеевские знамения грозой грозят», — и счастливым называли то село, где ни одному человеку ничего не привиделось в этот день.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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