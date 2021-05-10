Во вторник в Челябинской области тепло и без осадков

Во вторник, 11 мая, в Челябинской области ожидается теплая погода, преимущественно без осадков. В юго-западных, северо-восточных и восточных районах местами - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале), на остальной территории сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – плюс 5-7 градусов, по области - плюс 2-7 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса. По области – плюс 20-25 градусов.

Ветер восточной четверти 3-8, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно еще повысится и составит 750 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часов 53 минуты, заход - в 20 часов 48 минут. Долгота светового дня – 15 часов 55 минут. Новолуние.

По народному календарю - Березосок. Наблюдали в этот день за погодой: ясный восход солнца - к ясному же лету. Если ночь будет теплой и звездной - это сулит хороший урожай. На урожай была и такая необычная примета: в этот день нужно было как можно плотней обедать - и тогда грядки и пашни будут плодородны.

Именины в этот день: Анна, Виталий, Кирилл, Максим.