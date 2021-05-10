10.05.2021
НМУ продлены на территории двух городов Челябинской области
10.05.2021
В челябинском горсаду имени Пушкина зацвела сакура – спешите увидеть
10.05.2021
Красавец-альпака Еремей из челябинского зоопарка ищет стилиста
10.05.2021
В июне в Челябинске пройдет уникальный фестиваль «Мечтай»
10.05.2021
В Челябинской области сумели победить ковид более 55,5 тысячи южноуральцев
10.05.2021
В Челябинске спасли малышку, у которой была большая опухоль в сердце
Во вторник в Челябинской области тепло и без осадков
В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
09.05.2021
Южный Урал празднует Великую Победу
08.05.2021
В Челябинске состоялась генеральная репетиция Парада Победы
06.05.2021
Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
05.05.2021
Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
04.05.2021