Во вторник в Челябинской области тепло и без осадков

Во вторник, четвертого октября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 3-5 градусов, по области – плюс 3-8 градусов, в южных районах – до минус четырех градусов.

Днем в Челябинске воздух прогреется до плюс 14-16 градусов, по области – до плюс 12-17 градусов.

Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 753 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле слабо возмущенное.

Солнце взошло в 6 часов 57 минут, зайдет в 18 часов 28 минут. Долгота светового дня – 11 часов 31 минута. Луна растущая.

По народному календарю четвертого октября – Кондрат да Ипат.

На Руси Кондрата да Ипата считали днем плодородия и земледелия. В этот день обязательно полагалось работать – в первую очередь, удобрять землю свежим навозом.

В этот день примечали, какая стоит погода. Считалось, что она продержится без изменения четыре недели. Также знали, что если при резком северо-восточном ветре светт солнце, то зима будет холодной.

Именины в этот день: Агния, Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Ипатий, Исаакий, Кондрат, Константин, Петр.