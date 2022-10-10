Во вторник в Челябинской области тепло и без осадков

Во вторник, 11 октября, в Челябинской области ожидается теплая и ветреная погода, преимущественно без осадков, в низинах возможны заморозки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 2-4 градуса, по области – до плюс пяти градусов, в низинах – до минус четырех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 13-15 градусов, по области – плюс 10-15 градусов, в южных районах воздух прогреется до плюс 18 градусов.

Ветер ночью юго-западный, западный, днём - юго-западный, южный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 8 минут, заход - в 18 часов 15 минут. Долгота светового дня - 11 часов 6 минут. Луна стареющая.

По народному календарю 11 октября – Харитонов день.

Харитонов день в народе считался недобрым. В этот день нужно было сидеть дома, не ходить в гости и даже, по возможности, не выходить во двор, чтобы злые люди не сглазили и не навели порчу. Домашними делами заниматься тоже не следовало, ни в коем случае нельзя было выметать сор из избы – это считалось плохой приметой. Таким образом, крестьянам волей-неволей приходилось целый день пребывать в безделье.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Ефрем, Иван, Иларион, Илья, Исаакий, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Прохор, Сергей, Татьяна, Ульяна, Федор, Харитон.