Во вторник в Челябинской области жара и местами дожди

Во вторник, 15 июня, в Челябинской области ожидается жаркая погода, ночью – без осадков, днем местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность, в южных районах местами - чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 15-17 градусов, по области – плюс 13-18 градусов, в горах и низинах – до плюс восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 30-32 градуса. По области – плюс 28-33 градуса, в горах – плюс 23-28 градусов.

Ветер ночью южной четверти 3-8 метров в секунду, днём юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 741 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 4 часа 13 минут, заход – в 21 час 36 минут. Долгота светового дня 17 часов 23 минуты. Луна растущая.

По народному календарю Вьюн Зеленый.

Дома в этот день украшали ветками берез и венками. На стол обязательно ставили свежеиспеченный каравай. Именины в этот день Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Ульяна.