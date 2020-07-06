Во вторник в Челябинской области жара, местами грозы и град

Во вторник, 7 июля, в Челябинской области ожидается жаркая погода, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, град, утром местами туманы.

В юго-западных и восточных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске плюс 15-17 градусов, по области – плюс 12-17 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 29-31 градус, по области – плюс 287-32 градус.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью 1-6 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, порывы при грозах ночью до 14 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взошло в 4 часов 22 минуты, заход - в 21 час 36 минут. Долгота светового дня - 17 часов 14 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Иван Купала.

Купания начинались накануне - вечером дня Аграфены Купальницы - и продолжались всю ночь. В сам же день Ивана Купалы окунаться в реку или озеро нужно было непременно между утреней и обедней - считалось, что после этого проходят все болезни. Люди внимательно наблюдали за соседями: считалось, что в это время не купается только колдун.

Подмечали в этот день особые приметы погоды. Если в Иванову ночь небо было звездным - ждали много грибов. Если выпадала сильная роса - это предвещало урожай огурцов.

Именины в этот день: Антон, Иван, Никита, Яков.