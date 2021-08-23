Во вторник в Челябинской области жара, на западе возможны дожди

Во вторник, 24 августа, в Челябинской области сохранится аномально-жаркая погода, во второй половине дня – сильная жара. В ночные часы преимущественно без осадков, днем в западных районах региона возможны местами небольшие дожди и грозы.

В большинстве районов - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 17-19 градусов, по области – плюс 15-20 градусов, в горах и низинах – до плюс девяти градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 32-34 градусов. По области – плюс 32-37 градусов.

Ветер южной четверти 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 44 минуты, заход – в 20 часов 7 минут. Долгота светового дня 14 часов 23 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 24 августа Евпатий Коловрат.

На Евпатия по обыкновению начинали стричь овец. По расчетам крестьян, барашки как раз успевали обрасти заново до наступления холодов. Да и людям состриженная шерсть была кстати: мастерицы пряли нитки и вязали теплые вещи к приближающейся зиме, а мастера изготавливали валенки. Именины в этот день Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Федор.