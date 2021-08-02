Во вторник в Челябинской области жарко, местами дожди и грозы

Во вторник, третьего августа, в Челябинской области ожидается жаркая погода, во второй половине дня в южных районах прогнозируется сильная. В дневные часы в отдельных районах, в том числе и в Челябинске, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

На юге региона местами - высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 15-17 градусов, по области – плюс 13-18 градусов, в горах и низинах – до плюс девяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 30-32 градуса. По области – плюс 28-33 градуса, на юге области столбик термометра подберется к отметке плюс 36 градусов.

Ветер западной четверти ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 5 часов 5 минут, заход - в 20 часов 53 минут. Долгота светового дня - 15 часов 48 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Онуфрий Молчаливый.

Наши предки в день Онуфрия обращали внимание на приметы. Говорили, что если случатся сильные росы, то будет плохой урожай льна.

Именины в этот день: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Семен, Федор.