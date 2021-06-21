Во вторник в Челябинской области – жарко, ветрено и дожди

Во вторник, 22 июня, в Челябинской области ожидается жаркая и ветреная погода, местами пройдут небольшие дожди, в горах до умеренных, возможны грозы.

В юго-восточных и крайних юго-западных районах, местами в восточных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории местами высокая пожарная опасность.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 11-13, по области – плюс 10-15 градусов, в горах и низинах прохладнее – до плюс семи градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 27-29 градусов. По области – плюс 27-32 градуса.

Ветер западный, северо-западный ночью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду, днём 5-10 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 14 минут, заход - в 21 час 38 минут. Долгота светового дня – 17 часов 24 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Кириллин день.

В день святого Кирилла, как считали на Руси, лето вступало в свой расцвет: наступал самый длинный день в году. «В июне день не меркнет»; «У Кирилла — от земли сила», — говорили в народе. В этот день можно было высаживать позднюю рассаду. Начинала поспевать земляника.

С Кирилла начинало идти на убыль комариное племя. В народе говорили: «Убьешь комара, когда день прибывает, — полное сито комаров родится. Убьешь его, когда день убывать начнет, — полное сито комаров убито». Именины в этот день: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа, Рафаил, Фекла.