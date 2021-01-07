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Восьмого января в Челябинской области морозно и без осадков

Восьмого января в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – минус 19-21 градус, по области – минус 17-22 градуса, при прояснении – до минус 27 градусов. На крайнем западе – минус 12-17 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 12-14 градусов. По области – минус 11-16 градусов, на крайнем западе – минус 6-11 градусов.

Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление значительно выше нормы – 760 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 750 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в девять часов 17 минут, заход - в 16 часов 44 минуты. Долгота светового дня - семь часов 27 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – День повитух.

Если поутру синички кричат - значит, к вечеру будет мороз; а вот если галдят вороны - быть снегопадам и метелям. Обильный снег предвещала и подрумянившаяся в печи каша. Считалось, что ясная погода в этот день обещает хороший урожай проса.

Именины в этот день: Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Исаакий, Константин, Леонид, Мария, Михаил, Николай.