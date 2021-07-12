Вторник в Челябинской области – без осадков и с ветром

Во вторник, 13 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без осадков, порывистый ветер.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – плюс 8-10 градусов, по области – плюс 8-13 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 19-21 градус. По области – плюс 17-22 градуса.

Ветер северный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 739 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 30 минут, заход - в 21 часов 30 минут. Долгота светового дня - 16 часов 59 минут. Луна убывающая. Завтра – новолуние.

По народному календарю 13 июля – Двенадцать апостолов. Для этого дня существовали специальные приметы. Если кукушка продолжала куковать после Петрова дня, то это означало, что лето будет хорошим и долгим, а снег выпадет поздно. Начинали готовиться к жатве, замечали: «На Петра овес до половины дорос».

Именины в этот день: Андрей, Варфоломей, Григорий, Дина, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Фаддей, Филипп, Фома, Яков.