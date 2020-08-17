Вторник в Челябинской области будет холодным и пасмурным

Вторник, 18-е августа, в Челябинской области будет холодным и пасмурным.

Синоптики челябинского Гидрометцентра прогнозируют на завтра облачную погоду и небольшие, местами умеренные дожди. Ночью ожидается всего +7,+12 градусов, днем потеплеет совсем не намного - до +12,+17. На юге региона воздух прогреется до +20 градусов.

Ветер во вторник будет дуть западный и северо-западный, со скоростью пять-десять метров в секунду, местами его порывы составят 15-18 м/с.

По народному календарю, 18-е августа - Евстигней-житник. Погода в этот день рассказывала, каким окажется декабрь.

Существует ряд народных примет, связанных с 18-м августа. Так, чтобы у садовода не болела спина, в этот день ему надо было поделиться урожаем со своими соседями. Пиявки, поднявшиеся на поверхность воды, "говорили" - быть дождю. Лягушки громко квакали, предвещая тепло.