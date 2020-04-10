ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Выходные в Челябинской области будут теплыми

Погода
10.04.20 18:20
Автор: 
Олеся Денисова

В предстоящие выходные, 11 и 12 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в дневные часы синоптики обещают плюс 9-14 градусов. Ночью – от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, к понедельнику оно понизится до 735 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

В субботу, 11 апреля, по народному календарю Берещенье.

В этот день нужно было выходить в берёзовую рощу — слушать деревья. Это делалось для того, чтобы определить: не началось ли движение сока. Сок заготавливала каждая семья. Из него варили сбитни с добавлением мёда и приправ. Свежим берёзовым соком поили больных. Считалось, что этот напиток чистит кровь и выгоняет из желудка всякую немощь.

Именины в этот день: Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.

В воскресенье, 12 апреля, по народному календарю Иван Лествичник.

В день чествования Ивана (Иоанна) русские люди пекли обрядовое печенье — лесенки. Из теста катали две «колбаски», клали их параллельно друг другу, а сверху вместо ступеней укладывали пирожки. Полагалось испечь по лесенке для каждого члена семьи — считалось, что это принесет домочадцам здоровье. Также по обычаю, это печенье приносили в церковь, где окропляли святой водой.

Именины в этот день: Захар, Иван.

Олеся Денисова

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Погода
07.04.20 10:31
В Челябинской области мокрый снег и сильный ветер
Погода
03.04.20 16:40
Выходные в Челябинской области будут теплыми и дождливыми
Погода
03.04.20 10:00
В пятницу в Челябинской области будет тепло
Погода
31.03.20 15:28
В среду в Челябинской области тепло, без осадков
03.04.20 16:40
Выходные в Челябинской области будут теплыми и дождливыми
03.04.20 10:00
В пятницу в Челябинской области будет тепло
31.03.20 15:28
В среду в Челябинской области тепло, без осадков
30.03.20 16:40
Во вторник в Челябинской области тепло и солнечно
30.03.20 00:50
В понедельник в Челябинской области ясно и тепло
27.03.20 15:09
В выходные в Челябинской области потеплеет до плюс 11 градусов
27.03.20 10:21
В пятницу в Челябинской области тепло и солнечно
26.03.20 09:45
В четверг в Челябинской области тепло и ветрено
24.03.20 14:13
В среду в Челябинской области потеплеет до плюс 9
23.03.20 23:49
Во вторник – резкий перепад температур, порывистый ветер, высокое давление

Погода в Челябинске

Общество
10.04.20 14:25
Губернатор и митрополит призывают южноуральцев остаться дома в Вербное воскресение
Крупным планом
10.04.20 23:52
Несколько вопросов о мерах поддержки южноуральцев, оставшихся без работы в период самоизоляции
Новости
Вчера, 21:46
Общество
Южноуральские полицейские в условиях карантина работают в паре с медиками
Вчера, 21:17
Происшествия
Челябинские предприниматели в период карантина организовали незаконный "садовый" бизнес
10.04.20 18:47
Культура
Челябинский музей подарит южноуральцам виртуальный "Космос"
10.04.20 18:36
Среда обитания
В Челябинске первый этап противоклещевой обработки начнется на следующей неделе
10.04.20 18:19
Общество
Александр Кузнецов: Не у всех учителей есть возможность дистанционно обучать детей
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
01.11.19 14:54
Погода
Южноуральская силачка в 15-й раз стала чемпионкой мира
Теги
погода
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика