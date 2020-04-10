Выходные в Челябинской области будут теплыми

В предстоящие выходные, 11 и 12 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в дневные часы синоптики обещают плюс 9-14 градусов. Ночью – от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, к понедельнику оно понизится до 735 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

В субботу, 11 апреля, по народному календарю Берещенье.

В этот день нужно было выходить в берёзовую рощу — слушать деревья. Это делалось для того, чтобы определить: не началось ли движение сока. Сок заготавливала каждая семья. Из него варили сбитни с добавлением мёда и приправ. Свежим берёзовым соком поили больных. Считалось, что этот напиток чистит кровь и выгоняет из желудка всякую немощь.

Именины в этот день: Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.

В воскресенье, 12 апреля, по народному календарю Иван Лествичник.

В день чествования Ивана (Иоанна) русские люди пекли обрядовое печенье — лесенки. Из теста катали две «колбаски», клали их параллельно друг другу, а сверху вместо ступеней укладывали пирожки. Полагалось испечь по лесенке для каждого члена семьи — считалось, что это принесет домочадцам здоровье. Также по обычаю, это печенье приносили в церковь, где окропляли святой водой.

Именины в этот день: Захар, Иван.

Олеся Денисова