Выходные в Челябинской области будут знойными

В предстоящие выходные, 22 и 23 мая, в Челябинской области ожидается жаркая и солнечная погода. В воскресенье местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в Челябинске – преимущественно без осадков.

В большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале), местами - высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – плюс 10 -15 градусов, лишь в низинах – плюс три градуса. В ночь на воскресенье и понедельник – плюс 12-18 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в субботу плюс 26-31 градус, в воскресенье еще жарче – плюс 29-34 градуса, на юге области – до плюс 36 градусов. Понедельник жара усилится.

Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, днем порывы 10-15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, за выходные оно повысится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 22 мая – Никола Вешний.

Травы с этого дня действительно начинали хорошо расти («Не хвались на Юрьев день посевом, а хвались на Николин день травой»), поэтому лошадей уже выгоняли в ночное. С Николы крестьянская жизнь постепенно шла в гору. Устанавливалась теплая погода, домашним животным хватало свежей травы, коровы и козы давали больше молока — а потому можно было не беспокоиться о том, чем накормить семью и скотину. «До Николы крепись, а с Николы живи, не тужи», — подмечали в народе. Обращали внимание и на приметы погоды. Если утро выдавалось влажным и туманным, то нужно было умыться росой: это сулило человеку здоровье, а земле — богатый урожай. Хорошей приметой считался и дождь на Николу.

Именины в этот день: Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.

По народному календарю 23 мая - Симон Посев.

День Симона считался на Руси лучшим временем для поиска кладов, а также для сбора лекарственных растений, в том числе корений. Чтобы они имели надлежащую целебную силу, собирать их нужно умеючи — в определенное время, с выполнением разных обрядов. В частности, перед тем как идти за травами, человек должен был тщательно вымыться и надеть чистое белье. А некоторые, особо ценные травы, полагалось срывать даже не чистыми руками, а через платки и рушники. Кроме того, полагалось обязательно попросить Мать Сырую Землю о благословении.

Именины в этот день: Василий, Кирилл, Симон, Таисия.