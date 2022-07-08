Южноуральцев ждут по-настоящему горячие деньки

В Челябинской области три предстоящих дня обещают быть по-настоящему горячими – самое время покинуть свои изрядно надоевшие за рабочую неделю квартиры и отправиться загорать на пляж, тем более на носу выходные. Кому станет сильно жарко под жгучими лучами июльского солнца – воды южноуральских озер ждут.

В субботу, девятого июля, в дневное время воздух обещает прогреться до 27-32 градусов (ночью будет значительно прохладнее – всего 10-15 градусов выше нуля, в низинах – лишь до плюс семи).

И ночью, и днем субботы синоптики прогнозируют в Челябинской области переменную облачность, ночью - преимущественно без осадков, днем – местами кратковременные дожди. В ночное и утреннее время Челябгидрометцентр также обещает туманы, в течение дня могут случиться и грозы.

Ветер – неустойчивый – будет дуть со скоростью один-шесть метров в секунду. При грозах его порывы могут достигать 13-ти м/с.

В воскресенье, десятого июля, в Челябинской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью – 13-18 градусов выше нуля, днем – 27-32 градуса тепла. Ветер также неустойчивый, один-шесть метров в секунду.

В понедельник, 11-го июля, на Южном Урале также прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночная температура также плюс 13-18 градусов, дневная – 27-32. И ветер – снова неустойчивый, скорость – аналогичная субботней и воскресной.

В Челябинске все три дня переменная облачность, преимущественно или вовсе без осадков. Ветер, как и во всем регионе, - неустойчивый. Температура воздуха – в районе 28-32 градусов выше нуля.