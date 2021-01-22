В 2020 году Челябинская область освоила по нацпроекту «Экология» более трех миллиардов рублей

В 2021 году в Челябинской области построят более 1,6 миллиона «квадратов» жилья

Челябинцам напомнили об ответственности за участие в несогласованной акции за Навального

Южноуральцы жалуются - ФАПы есть, а медпомощь никто не оказывает

В Челябинской области не будут вводить ковидные паспорта

Южноуральцев ждут температурные качели

В Челябинской области в течение ближайших сначала ожидаются крепкие морозы, а затем резкое потепление.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, прошедшей ночью по области было минус 17-23 градуса, в низинах столбик термометра опускался до минус 26-28 градусов. Днем – минус 12-17 градусов и ветер, порывы которого будут достигать 12 метров в секунду.

В ночь на субботу синоптики обещают понижение температуры до минус 29-34 градусов. Днем в субботу также будет морозно – минус 20-25 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометра вновь опустятся до минус 25-30 градусов. Но уже днем в воскресенье синоптики обещают резкое потепление – до минус 5-10 градусов, а на крайнем западе – до минус одного градуса. В Челябинске температура воздуха менее чем за сутки повысится на 20 градусов.

Атмосферное давление будет сначала расти, а затем постепенно снижаться.

Резкие перепады могут стать причиной ухудшения самочувствия у метеозависимых людей, склонных к сосудистым реакциям и страдающих различными сердечно-сосудистыми патологиями. Возможно повышение артериального давления, тахикардия, неприятные ощущения в области сердца, головные боли и головокружения, тревожные и депрессивные симптомы.

В ветреную погоду нарушается сон, у многих портится настроение, отмечается чувство беспричинной тревоги и беспокойства. Сильный ветер может спровоцировать усиление депрессивного состояния у людей с психо-эмоциональными расстройствами.