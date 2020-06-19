За выходные в Челябинской области жара немного спадет, местами дожди и грозы

В предстоящие выходные, 20 и 21 июня, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, грозы.

В большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости).

Как сообщили агентству в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов, в остальной территории – плюс 3-8 градусов.

Днем в субботу прогнозируется жара. В Челябинске воздух прогреется до плюс 26-28 градусов, по области – плюс 24-29 градусов. В северных районах региона будет прохладнее – столбик термометра не поднимется выше плюс 19 градусов.

В воскресенье жаркая погода сохранится в южных районах области – до плюс 28 градусов, на остальной территории – плюс 18-23 градуса, в Челябинске – плюс 20-22 градуса.

Ветер в субботу юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду, в воскресенье он сменит направление на северо-западное и местами порывы будут достигать до 20 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, за выходные оно будет снижаться и достигнет 735 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная. В выходные – новолуние.

В субботу, 20 июня, по народному календарю Федот Страж.

В народе считалось, что на Федота (Феодота) можно смело купаться в реках и озерах, не боясь русалок. Говорили, что в этот день святой сидел у воды с острым серпом и если видел русалку, то сразу обрезал ей волосы серпом. А ведь именно в волосах у русалок скрыта вся колдовская сила, поэтому речные девы Федота боялись. В этот день подмечали приметы: «Святой Федот тепло дает – рожь в золото ведет; святой Федот на дождь поведет — колос тощий нальет». Это означало, что если погода стоит теплая и ясная, то зерно уродится крупным; если же день выдавался дождливым, на хороший урожай можно было не надеяться. Судили по приметам и о будущей погоде: если гремел гром — ожидали долгого ненастья, а если он к тому же переходил с места на место — это предвещало град и холод.

Именины в этот день: Александр, Анна, Андроник, Афанасий, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Игнатий, Калерия, Лукьян, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот.

В воскресенье, 21 июня, по народному календарю Федор Колодезник.

На Руси этот день считали своим праздником колодезника - мастера, специализирующегося ся на строительстве колодцев. С вечера на Федора (Феодора) они клали сковороды на места, предназначенные для колодцев, а на другое утро по тому, насколько сковорода запотела, делали выводы: есть под землей вода или лучше копать колодец в другом месте. Часто место для колодца определяли по утреннему туману: где он на заре ложится, там и нужно рыть. Колодезную воду на Руси всегда наделяли целебными свойствами. В некоторых местах она пользовалась почти таким же почетом, как и святая.

В этот день нередко случались грозы: «Федор Стратилат грозами богат». Это не было хорошей приметой: гром и молния на Федора предвещали худую уборку сена. А очень громкие раскаты грома свидетельствовали о том, что ненастье продлится долго.

Именины в этот день: Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор.