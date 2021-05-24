Алексей Текслер откорректировал структуру правительства Челябинской области

В структуру правительства Челябинской области внесены изменения – добавлены два новых управления и создан координационный центр. Руководить центром будет министр имущества области в статусе вице-губернатора.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер сообщает пресс-служба главы региона.

Создается управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений Челябинской области (ранее входило в состав управления госслужбы и кадров). Оно будет напрямую подчиняться губернатору. «Управление создается в соответствии с указом Президента России для усиления профилактики и контроля за чиновниками», - пояснили в пресс-службе губернатора. Часть сотрудников перейдут в новую структуру из действующего управления госслужбы.

Кроме того, в структуре правительства Челябинской области появится управление по работе с Государственным советом РФ.

Необходимость создания этого управления объясняется возросшим объемом работ Алексея Текслера в Госсовете. Глава входит в состав Президиума Госсовета, возглавляет комиссию по направлению «Экономика и финансы», участвует в работе еще в трех комиссий Госсовета: по направлению «Государственное и муниципальное управление», по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти.

«Статус Госсовета закреплен в Конституции России. Создание управления предусмотрено федеральным законом об этом органе», - пояснили в пресс-службе. - Роль Госсовета в системе государственного управления в последнее время значительно возросла. Предложения комиссий служат основой для принятия важных социально-экономических решений в стране».

Новое управление частично пополнится сотрудниками действующего экспертно-аналитического управления.

Помимо этого, в региональном правительстве создают координационный центр (по аналогии с федеральным координационным центром, учрежденным премьер-министром Михаилом Мишустиным). Эта структура позволит более оперативно выполнять приоритетные задачи, требующие межведомственного взаимодействия.

«Это решение не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета: мониторинг, контроль за деятельностью рабочих групп и координирующие функции будет выполнять действующее министерство имущества региона», - уточнили в пресс-службе губернатора.

Руководить координационным центром будет министр имущества Челябинской области Александр Богашов (самый молодой министр в структуре регионального правительства) в статусе заместителя губернатора.

Одними из первых направлений работы центра станут вопросы развития внутреннего туризма, а также координация исполнения различных инфраструктурных проектов.